Clamoroso Nainggolan: la sua permanenza mette alla porta Sensi

Radja Nainggolan potrebbe clamorosamente restare a Milano. Dopo l’indiscrezione su Icardi, anche al belga tocca la stessa indiscrezione in merito ad un possibile ritorno in pianta stabile nella rosa di Conte. Le difficoltà legate alla cessione a titolo definitivo potrebbero propendere per questa ipotesi ma non senza qualche conseguenza importante: difatti, secondo ‘Top Calcio’, la sua conferma metterebbe alla porta Stefano Sensi, giocatore voluto da Conte e Marotta e destinato a partire di fronte a delle offerte importanti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”