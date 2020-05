Corona rischia di sfumare: il Siviglia punta forte su di lui

L’interesse dell’Inter per Corona, esterno del Porto, è ormai assodato da tempo. I nerazzurri studiano l’offensiva per portarlo a Milano nella prossima stagione ma potrebbero esserci dei problemi in virtù della concorrenza: il Siviglia, infatti, sarebbe particolarmente agguerrito per ottenere il suo si. Secondo ‘El Gol Digital’, il laterale potrebbe decidere di andare nella Liga grazie a Lopetegui che lo ha già allenato in Portogallo.

