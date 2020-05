Marotta punta tutto su Cavani: è lui il piano A per l’attacco

Quasi sfumato Mertens che ha deciso di rinnovare con il Napoli (almeno così sembra), in casa Inter, secondo ‘Tuttosport’, si cerca di concludere per Cavani, anche lui a parametro zero. Se per il Psg il sostituto è Icardi, per i nerazzurri sembra essere la spalla perfetta per Lukaku. L’ingaggio da 14 milioni spaventa e non poco i nerazzurri che devono cercare di limare il più possibile le richieste del bomber, attualmente libero di decidere con chi giocare nella prossima stagione.

