Calciomercato Inter, assalto a Bastoni | Soldi e scambio

A Barcellona sono certi di riuscire a mettere le mani su Lautaro Martinez. I blaugrana sono già a buon punto considerato l’accordo totale raggiunto con l’argentino sulla base di un quinquennale da ben 10 milioni di euro a stagione. Chiaramente non vogliono pagare la clausola da 111 milioni, per questo motivo hanno messo sul tavolo diverse contropartite tecniche. Dall’altra parte l’Inter pare aver aperto alla cessione di fronte però a una proposta non inferiore ai 90 milioni, più una contropartita. Da escludere Vidal, anche se il cileno può arrivare a prescindere vista l’insistenza di Antonio Conte.

Non solo Lautaro, in Spagna confermano che il Barcellona è molto interessato pure ad Alessandro Bastoni. Addirittura secondo ‘Don Balon’ il classe ’99 viene considerato l’ideale successore di Pique, la cui carriera sta ormai per giungere sul viale del tramonto. L’Inter non vuole privarsi del giovane difensore (pronto il rinnovo con adeguamento) molto stimato da Conte, ma è ovvio che di fronte a una super proposta vacillerebbe.

In realtà, tuttavia, il club blaugrana potrebbe proporre sui 35-37 milioni di euro al massimo più il cartellino di uno dei suoi ‘scarti’: ovvero Samuel Umtiti, che di certo non entusiasma nessuno sia in viale della Liberazione che ad Appiano. Spesso alle prese con infortuni (anche ora è ai box), il mancino francese è già stato accostato alla ‘Benemata’ nell’ambito di un eventuale affare Skriniar, altro calciatore interista sulla lista del Barça.

