Antonio Conte torna al centro delle news di calciomercato Inter. Il tecnico nerazzurro ha avvertito Beppe Marotta: non è soddisfatto!

L’Inter attende il via libera alla ripresa degli allenamenti collettivi nella speranza di poter portare a termine la stagione 2019-20 che vede i nerazzurri ancora in corsa su tre fronti: dal campionato alla Coppa Italia con la semifinale di ritorno da giocare contro il Napoli fino all’Europa League che oppone la squadra meneghina agli spagnoli del Getafe. Di pari passo, tuttavia, si è iniziato a programmare anche il futuro, specie per quanto riguarda il calciomercato. Sfumato il colpo Mertens a costo zero, con il belga vicinissimo al rinnovo del contratto con i partenopei, l’obiettivo principale diventa ora Edinson Cavani, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain.

Inter, Conte ‘minaccia’ Marotta: le ultime

Il prossimo anno si prospetta una rivoluzione nel reparto offensivo dell’Inter. Ed il mancato arrivo di Mertens sarebbe stato mal digerito dal tecnico Antonio Conte. Considerato che Sanchez, nonostante i rumors di questa mattina, difficilmente verrà confermato a causa dell’alto ingaggio al quale il Manchester United (che peraltro dovrebbe replicare il prestito del cileno) non contribuirà. Per quanto riguarda Lautaro Martinez, invece, è sempre più probabile la sua partenza con destinazione Barcellona, sebbene non ci sia ancora un accordo tra i club; mentre il giovane Esposito dovrebbe partire in prestito. Insomma: il solo Lukaku è sicuro della conferma. L’allenatore salentino sbuffa: vuole in rosa quattro attaccanti di livello per poter lavorare in serenità. Secondo ‘Sport Mediaset’, l’ex Juventus avrebbe mandato un messaggio chiaro a Marotta: “Non voglio un’altra stagione con la coperta corta”.

La palla ora passa all’amministratore delegato nerazzurro. La speranza è di riuscire a cedere Icardi a buon prezzo per reinvestire i soldi su un attaccante top e rispondere alla ‘minaccia’ di Conte.

