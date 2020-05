Calciomercato Inter, sprint per Cavani | Novità importante

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Edinson Cavani che dopo l’addio a Mertens è diventato il primo obiettivo a zero dei nerazzurri per l’attacco

Non era più un mistero il fatto che l’Inter avesse scelto Dries Mertens per rimpiazzare il partente Sanchez. Il belga, però, ha preferito rimanere al Napoli accettando l’offerta di rinnovo del club azzurro: biennale da 4,5 milioni di euro più bonus e incentivo di circa 2,5 milioni al momento della firma. L’intesa con De Laurentiis è totale, manca solo l’annuncio ufficiale. C’è un piano B al classe ’87 di Leuven? Sì, e si chiama Edinson Cavani.

Calciomercato Inter, Cavani in nerazzurro: ecco le cifre

Il bomber uruguagio è in scadenza col Paris Saint-Germain e al momento il rinnovo appare complicato. Stando alle indiscrezioni di calciomercato riportate stamane da ‘Tuttosport’, l’ex Napoli ha aperto al ritorno in Serie A dicendosi persino disposto a ridurre le sue pretese economiche pur appunto di riapprodare nel massimo campionato italiano. A Parigi guadagna sui 12-14 milioni di euro, l’Inter sembrerebbe disposta a offrirgliene sui 9-10 – a fronte di un contratto fino al giugno 2022 – bonus compresi.

In caso di trasloco in nerazzurro, il ‘Matodor’ sarebbe il giocatore più pagato dell’intera rosa assieme a Romelu Lukaku e Christian Eriksen. Per il 33enne di Salto va sconfitta la concorrenza dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, già vicino al suo acquisto nella scorsa finestra di gennaio. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

