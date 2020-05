Lega serie A: ipotesi orari delle gare di campionato alle 16.30, 18,45 e 21

Inter, in attesa di sapere quando e se il campionato italiano potrà riprendere e disputare le ultime 12 ma per qualcuno anche 13 partite, si cerca anche una soluzione perfetta per gli eventuali orari

INTER IPOTESI ORARI CAMPIONATO/ In attesa che, probabilmente il 28 maggio, si decida definitivamente la data della ripartenza del campionato italiano con l’incontro tra Giuseppe Conte e Gabriele Gravina, la Lega di serie A cerca di farsi trovare pronta con un programma preciso. Il quotidiano ‘Repubblica’, ha voluto informare che nella bozza del protocollo preparata dalla commissione medico-scientifica della Figc per le partite di campionato, avevano consigliato di fare giocare tutte le gare alle ore 15. Questa ipotesi, non è piaciuta particolarmente all’organo calcistico che invece sembrerebbe intenzionato a far disputare gli incontri in tre diverse fasce orarie. Uno dei motivi ha riguardato anche, per non dire principalmente le tv e l’intenzione sarebbe quella di far disputare gli incontri alle 16.30, alle 18.45 e alle 21. Queste le dichiarazioni che motivano tale scelta: “Si cerca una soluzione che possa stare bene a tutti, e che venga incontro anche alle trasferte dei club, trasferte che saranno ad alto rischio fra aerei, pullman, treni“. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, sprint per Cavani | Novità importante

Forse la motivazione più plausibile, poteva essere che giocare alle 15 a primavera inoltrate e a inizio estate non è propriamente consigliabile, tenendo anche conto del fatto che i giocatori, dopo questo stop forzato di oltre due mesi e con tre settimane circa di allenamenti, non potranno sicuramente essere al 100%.