Calciomercato Inter, Cavani e non solo | Doppio colpo a Parigi

L’Inter punta tutto su Cavani dopo che Mertens ha deciso di rinnovare col Napoli. Ma dal PSG, sempre a costo zero, potrebbe arrivare anche un altro giocatore

L’Inter ha dovuto dire addio all’affare Mertens. Come ormai arcinoto, il belga ha deciso di rinnovare col Napoli accettando l’ultima proposta di De Laurentiis: contratto biennale, ovvero fino al giugno 2022 da circa 4,5 milioni di euro netti più bonus e incentivo alla firma da 2,5. Ora l’obiettivo numero uno per l’attacco, al di là dell’eventuale erede di Martinez per il quale sembra davvero essere corsa a due tra Werner e Aubameyang, è Edinson Cavani, anche lui ingaggiabile a parametro zero dato che è in scadenza col Paris Saint-Germain. Che, nel frattempo, sta cercando di strappare uno sconto per Icardi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vidal nerazzurro | L’annuncio del cileno

Calciomercato Inter, biennale per Cavani. E rispunta Meunier

Per Cavani sarebbe pronto un biennale da circa 9-10 milioni di euro, in sostanza lo stesso stipendio di Lukaku ed Eriksen che sono i giocatori più pagati della rosa di Conte. In soccorso ai nerazzurri il Decreto Crescita, che consentirebbe al club un risparmio sostanzioso sull’ingaggio al lordo. La società targata Suning potrebbe avere la meglio sull’Atletico Madrid poiché, a differenza degli spagnoli di Simeone, già garantirebbe all’uruguagio ex Napoli la partecipazione alla prossima Champions League.

Il 33enne di Salto potrebbe non essere l’unico colpo (a zero) dal PSG: come svelato da Calciomercato.it, si registra un ritorno di fiamma dei nerazzurri per Thomas Meunier, terzino belga di 28 anni anche lui appunto in scadenza a giugno o comunque alla fine di questa stagione. Seguito da Ausilio fin dai tempi in cui militava nel Bruges, il classe ’92 interessa molto pure a Tottenham, Borussia Dortmund e Manchester United.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, sarà riscattato | Agente allo scoperto

ESCLUSIVO: offerto un 10 all’Inter | Semaforo verde di Conte