Calciomercato Inter, Vidal nerazzurro | L’annuncio del cileno

Arturo Vidal è sempre in cima alla lista dei desideri del tecnico dell’Inter Antonio Conte. Il suo contratto col Barcellona scade nel giugno 2021

Continua ad essere Arturo Vidal il grande desiderio di Antonio Conte per quanto riguarda il centrocampo. L’Inter ha provato ad ‘accontentare’ il suo allenatore nel calciomercato di gennaio, solo che il Barcellona non volle privarsene se non per una offerta irrifiutabile. Ora i blaugrana vorrebbero inserirlo nell’affare Lautaro Martinez, viceversa i nerazzurri preferirebbero concludere l’operazione a parte: per la dirigenza di Viale della Liberazione il valore del cartellino dell’ex Juventus non può essere troppo alto considerati età (33 anni) ingaggio da 8 milioni di euro e scadenza contrattuale vicina, ovvero nel 2021.

Calciomercato Inter, Vidal ‘gela’ Conte: “Voglio continuare a giocare nel Barcellona”

In Spagna sono sicuri che il cileno abbia già un accordo totale con l’Inter e che proprio per questo spinge per la sua cessione. Nel corso di una diretta Instagram col giornalista Mario Velasco, però, il classe ’87 di San Joaquin ha tuttavia detto che è felice a Barcellona e che gli piacerebbe proseguire la sua avventura in Catalogna. Solo dichiarazioni di facciata? “Sono molto contento e a mio agio qui, ​​ovviamente voglio continuare – le sue parole – Vivo in una bellissima città, i miei figli stanno crescendo molto bene, vedo mia madre felice e questo rende felice anche me. Abbiamo un buon gruppo e ho grandi amici nello spogliatoio”.

Vidal ha concluso confessando che “prima di finire la carriera mi piacerebbe giocare nel Colo Colo“, dove è cresciuto ed esploso prima del grande salto in Europa.

