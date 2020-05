Cavani: secondo i bookmaker futuro incerto tra Milano e Madrid

Inter, l’attaccante Edison Cavani l’anno prossimo difficilmente sarà ancora al Psg. Secondo i bookmaker i due club favoriti per prendere il calciatore sono la squadra milanese e l’Atletico Madrid

INTER CAVANI BOOKMAKER/ L’attaccante del Paris Saint Germain Edison Cavani, la prossima stagione giocherà quasi sicuramente in un altro club. Il calciatore classe 87, dopo sette anni nel club francese ha deciso di terminare probabilmente la carriera in un altro club. Le squadre interessate al giocatore che è a fine contratto sono parecchie e i bookmaker hanno dato il loro parere, sui club che sono in pole position per prendere l’attaccante. Tra le papabili c’è sicuramente l’Inter e dal prossimo 30 settembre, Conte potrebbe trovare in rosa questo ottimo elemento. Naturalmente non c’è soltanto il club meneghino sull’uruguaiano, ma anche l’Atletico Madrid che è quotato a 4.

