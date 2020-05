Gagliardini-Vecino: il Torino li ha individuati come ottimi possibili rinforzi

Inter, il dirigente del Torino Davide Vagnati sta valutando di prendere o Roberto Gaglairdini o in alternativa Matias Vecino per rinforzare la squadra torinese. Un’operazione sicuramente di non facile realizzazione

INTER GAGLIARDINI VECINO TORINO/ Con il campionato ancora fermo, i direttori sportivi delle squadre di calcio si stanno portando avanti con il calciomercato sondando il terreno per possibili rinforzi. Il manager del Torino Davide Vagnati ha scelto di provare a puntare in alto e ha valutato Giacomo Bonaventura e Roberto Gagliardini, due ottimi elementi per migliorare la rosa della squadra piemontese. Due calciatori non semplici però da acquistare visto che, per il primo c’è da battere la concorrenza della Roma e non solo come offerta, mentre per il secondo bisogna convincere il club milanese, che considera il centrocampista un ottimo rincalzo.

