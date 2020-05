Mourinho: ”L’Inter come una famiglia anche 10 anni dopo”

A ‘Sky’, Mourinho ha parlato del Triplete e soprattutto dell’Inter così: “I risultati fanno la storia, spesso si fa un lavoro fantastico ma non la storia perché non si vince. Essere stato all’Inter e aver vinto il Triplete mi fa sentire veramente speciale con questa squadra, con questi colori e con questi tifosi, perché quello che abbiamo fatto va oltre. La cosa che mi fa sentire speciale è essere uno dei capi di questa squadra, anche dopo 10 anni siamo una famiglia seppur siamo sparsi in tutto il mondo. Siamo amici per sempre, questa è una cosa che mi manca profondamente nella mia carriera; questo sentimento di famiglia l’ho avuto solo all’Inter. L’Inter di Moratti aveva la capacità di farti sentire uno di casa” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”