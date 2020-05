Calciomercato Inter, post Lautaro | Colpo sensazionale

Inter alle prese con la scelta del sostituto di Lautaro Martinez sempre più diretto al Barcellona. Spunta un nome a dir poco clamoroso

Prosegue senza sosta la trattativa tra Barcellona e Inter per Lautaro Martinez. Il club blaugrana si sente forte dell’accordo già raggiunto con l’argentino sulla base di un contratto quinquennale da circa 10 milioni di euro netti a stagione, ma i nerazzurri resistono chiedendo almeno 90 milioni in aggiunta a una o due contropartite. La sensazione è che alla fine riusciranno a trovare una intesa, magari sugli 80 milioni più giocatori. A tal proposito sarebbero in ascesa le quotazioni del giovane terzino mancino Junior Firpo. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, dalla Spagna nome shock per il dopo Lautaro!

Chi al posto di Lautaro? Al di là di Cavani che rappresenta una occasione a zero come prima Mertens, i nomi in pole sono quelli di Timo Werner del Lipsia e Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal. In questi giorni è stato anche rilanciato quello di Sergio Aguero, tuttavia l’entourage del fuoriclasse argentino nega che possa lasciare il Manchester City nella prossima sessione di calciomercato, aprendo velatamente all’addio nel giugno 2021 quando terminerà il contratto con gli inglesi.

E’ di queste ore, invece, l’indiscrezione secondo cui l’Inter presenterebbe una offerta nientemeno che per Salah qualora dovesse cedere Martinez. La notizia data da ‘Don Balon’ è a dir poco clamorosa e l’operazione ovviamente ai limiti dell’impossibile considerato che l’egiziano in forza al Liverpool – vicino all’Inter anni fa, prima del suo passaggio alla Roma – ha una valutazione da almeno 120 milioni di euro.

