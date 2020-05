Esposito: il finale di stagione potrebbe regalargli molto più spazio

Inter, secondo la Gazzetta dello Sport la ripartenza del campionato italiano potrebbe regalare al giovane attaccante nerazzurro Sebastiano Esposito ancora più spazio per dimostrare ulteriormente il suo valore

INTER ESPOSITO AGGIORNAMENTO/ Dopo Zaniolo, sacrificato per arrivare a Nainggolan ormai quasi due anni fa, c’è un altro giovane virgulto uscito dalla Primavera nerazzurra che promette molto bene e che sarà sicuramente utile sia in campionato, che nelle coppe, qualora si riuscisse a riprendere la stagione calcistica in Italia e in Europa. La Gazzetta dello Sport ha voluto elogiare l’attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito e si è detta sicura che il giovanissimo calciatore, avrà ulteriore spazio in questa ripresa di stagione, magari sfruttando proprio la possibilità dei cinque cambi a partita. Secondo il quotidiano sportivo, il problema della non completa preparazione fisica, permetterà all’attaccante di entrare spesso per far rifiatare i suoi compagni di reparto Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez. Inoltre Esposito, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto con ottime prestazioni segnando anche il suo primo gol in serie A su calcio di rigore, mentre contro il Borussia Dortmund nel girone di Champions League, si procurò, da attaccante navigato nonostante la giovanissima età, un rigore, che però venne parato dal portiere tedesco a Lautaro Martinez.

