Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora una volta su Edinson Cavani grande obiettivo dei nerazzurri dopo che è sfumata la pista Mertens

L’Inter punta decisa su Cavani, tanto che avrebbe pronto per il bomber uruguagio un contratto biennale da circa 8-10 milioni di euro a stagione. Complessivamente, sfruttando il Decreto Crescita, il club nerazzurro spenderebbe per l’ex Napoli tra i 20 e i 22 milioni. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato di ‘Tuttosport’, però, si registra una frenata nella trattativa tra Marotta e l’entourage del classe ’87. Il motivo è dovuto alla richiesta del ‘Matador’, che in sostanza vuole aspettare di giocare la Champions col Paris Saint-Germain – con il quale è in scadenza – prima di dare una risposta.

Calciomercato Inter, affare Cavani a rischio. Intanto per Icardi…

L’Ad interista non intende tuttavia attendere fine agosto, quando in teoria dovrebbe completarsi la Champions. Per questo l’operazione Cavani rischia di saltare del tutto, con la conseguente ‘furia’ di Conte che ha già visto sfumare Mertens. Dalla Francia rimbalza peraltro la voce secondo cui il 33enne di Salto sarebbe pure disposto a rinnovare coi parigini accettando una riduzione del suo elevatissimo stipendio. Leonardo, tuttavia, preferirebbe lasciarlo andare concentrando tutti gli sforzi economici su Icardi. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. L’opzione per il riscatto scade domenica prossima, c’è una trattativa in corso con la dirigenza di viale della Liberazione per cercare di strappare uno sconto rispetto ai 70 milioni pattuiti l’estate scorsa.

Per l’argentino, nel mirino del Chelsea oltre che della Juventus, le due società potrebbero raggiungere un compromesso sulla base di 60-65 milioni di euro bonus compresi.

