Cavani più Lukaku, arriva la ‘benedizione’: ”Coppia micidiale”

L’Inter pensa seriamente alla coppia Cavani-Lukaku. L’assalto all’uruguaiano, top player a costo zero, è reale e potrebbe tramutarsi in realtà molto presto. La società ha proposto un triennale più bonus da 7,5 milioni di euro ma nelle ultime ore l’attaccante ha preso tempo: vuole aspettare la fine della Champions per decidere dove andare. Una frenata imprevista per Marotta che non vorrebbe aspettare così tanto per concludere l’operazione. Intanto arriva la benedizione di Zaccardo: “Se sta bene fisicamente sarebbe un grandissimo colpo, soprattutto con lo status di parametro zero. In coppia con Lukaku sarebbe devastante, possono coesistere tranquillamente” ha concluso.

