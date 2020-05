Calciomercato Inter, erede Lautaro | ‘Occasione’ in prestito

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta sul possibile erede di Lautaro Martinez il cui futuro sarà molto probabilmente al Barcellona

Molto probabilmente sarà al Barcellona il futuro di Lautaro Martinez. Come noto l’argentino ha raggiunto un accordo coi blaugrana per un contratto di cinque anni da 10 milioni di euro a stagione. Ora il club blaugrana deve trovare una intesa con l’Inter, la quale inizialmente aveva chiesto la cifra della clausola scendendo poi a 90 milioni di euro più una contropartita. Difficile se non impossibile che questa possa essere il terzino brasiliano Maicon, idem Vidal mentre sono in ascesa le quotazioni di Junior Firpo.

Calciomercato Inter, ‘occasione’ da Madrid per il dopo Lautaro

Per il post Lautaro, scartando gente come Aguero e Cavani che rappresenta un’occasione a zero a prescindere, i nomi che si fanno sono sempre gli stessi: Timo Werner del Lipsia e Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal. Entrambi, però, sono difficili da raggiungere: il tedesco appare destinato al Liverpool; per il gabonese si parla con insistenza di un possibile approdo al Real Madrid, senza considerare che ha un ingaggio molto alto. Quindi occhio a qualche altro profilo per la successione di Lautaro, per esempio al 21enne nigeriano del Lille Victor Osimhen (obiettivo del Napoli) e al serbo Jovic già nel mirino l’anno scorso. Stando al ‘Corriere dello Sport’ il Real – dove ha miseramente fallito – è pronto a cederlo con la formula del prestito. Sulla punta ex Eintracht Francoforte c’è il Milan, essendo una precisa richiesta di Rangnick.

