Jesus Corona: aumenta la concorrenza spunta anche il Chelsea

Inter, il giocatore Jesus Corona che stava disputando un ottimo campionato con il Porto aveva attirato le attenzioni anche di Beppe Marotta e Piero Ausilio. La concorrenza però aumenta visto che ci sono Milan, Siviglia e adesso anche il Chelsea

INTER JESUS CORONA AGGIORNAMENTO/ L’Inter in attesa di riprendere forse il 13 giugno il campionato di serie A, recuperando la partita casalinga contro la Sampdoria, prosegue a sondare il mercato alla ricerca di possibili rinforzi per la prossima stagione. Dall’Inghilterra e dalle pagine del Daily Star giungono nuove indiscrezioni, che riguardano uno degli obiettivi sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio per la fascia destra. Il calciatore del Porto Jesus Corona, che sotto la guida del tecnico ed ex giocatore Sergio Conceição stava disputando un’ottima stagione, ha attirato gli interessi di Inter, Milan e Siviglia, ma adesso si sta facendo sotto anche il Chelsea. Il club londinese però, considera il calciatore messicano un’alternativa al loro obiettivo principale che è Jadon Sancho del Borussia Dortmund, sul quale però c’è anche lo United di Solskjaer.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, erede Lautaro | ‘Occasione’ in prestito

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”

Il tecnico Lampard quindi, potrebbe decidere di soprassedere e puntare sul giocatore della formazione portoghese, che ha una clausola di 30 milioni di euro.