Scaloni: ”Lautaro deve giocare con Messi. Icardi? Ottimo rapporto ma…”

Scaloni espone il proprio punto di vista in maniera decisamente molto chiara: “Se Lautaro avrà la possibilità di giocare nella stessa squadra di Messi sarà meglio per noi”, ha dichiarato a ‘Radio La Red’. Dunque, anche il CT dell’Argentina spinge per il trasferimento al Barcellona: “Se dovesse andare al Barcellona sarà un bene per noi perché affinerebbe l’intesa con Messi – ha detto -. Dovrà sacrificarsi molto per guadagnarsi un posto ma lui è il futuro e troverà spazio in ogni caso. Icardi? Ottimo rapporto, faccio le convocazioni in base anche alle prestazioni fornite con i club” ha concluso.

