Accordo per Telles: l’ex Inter può spianare il colpo per la sinistra

Alex Telles potrebbe spianare la strada per il colpo a sinistra. Stando alle ultime provenienti da ‘A Bola’, l’ex Inter sarebbe ad un passo dal trasferimento al Psg. I francesi e il Porto avrebbero trovato l’accordo per il suo trasferimento per circa 25 milioni di euro. Attualmente in scadenza nel giugno 2021, potrebbe scatenare un valzer di terzini sinistri che coinvolgerebbero anche alcuni obiettivi di mercato nerazzurri, tra cui Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea.

