Semedo ancora sul mercato: può saltare lo scambio con Cancelo

Lo scambio Semedo-Cancelo può saltare e l’Inter può approfittarne. I nerazzurri continuano a seguire con interesse l’evoluzione della vicenda in merito al terzino del Barcellona, pretendente al ruolo di esterno a tutto campo per la nuova Inter. Lo scambio col City potrebbe naufragare perché il Barcellona non sembra particolarmente convinto di prendere il portoghese, sia in termini tecnici sia in termini economici. Per i nerazzurri resta una delle possibile opzioni da inserire nella trattativa Lautaro.

