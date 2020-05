Vertonghen può sfumare: le ultime sul parametro zero

Jan Vertonghen potrebbe sfumare. In scadenza col Tottenham, il difensore cerca l’ultimo grande contratto della sua carriera e vorrebbe prendere la decisione migliore senza fretta. Secondo ‘Calciomercato.com’, l’Inter punterebbe su di lui solamente se dovesse partire Godin, poiché la scelta della società sarebbe quella di puntare sui giovani e non su troppi over 30. Tuttavia, lo status di parametro zero attira particolarmente Marotta che punta al risparmio del cartellino per rinforzare una rosa che ha bisogno di esperienza e mentalità vincente per compiere il salto di qualità.

