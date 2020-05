Ripresa Serie A e Coppa Italia | Ci sono le date UFFICIALI

Inter, il ministro Spadafora dopo il vertice odierno ha deciso di comune accordo con le parti in causa e con il Governo la data della ripartenza dei campionati. Il 20 giugno ricomincia la serie A

AGGIORNAMENTO 19.50 – E’ UFFICIALE, la Serie A riparte il 20 giugno.

La Coppa Italia riprenderà invece una settimana prima, il 13 e il 14 giugno con la finale prevista già il 17. L’Inter sarà impegnata nel ritorno della semifinale contro il Napoli, vittorioso all’andata – al ‘Meazza’ – per 1-0.

Alle 18.30 è iniziato il summit tra il Governo e i vertici del calcio, decisivo per decidere l’eventuale data della ripartenza del calcio giocato. Al tavolo virtuale il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il suo staff, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, quello della Lega B Mauro Balata, dei Dilettanti Cosimo Sibilia, Damiano Tommasi per l’Assocalciatori, Renzo Ulivieri per l’Assoallenatori e Marcello Nicchi per gli arbitri. I club puntavano a ricominciare il 13 giugno, ma alla fine la decisione è stata quella di scegliere la settimana successiva e ricominciare il 20 giugno, come ha confermato il ministro Spadafora dopo il vertice con Conte con queste semplici parole: “Campionato riprende il 20 giugno”.

