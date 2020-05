Ausilio: ”Esercitata opzione per Young. Vidal, Tonali, Werner: ecco la verità”

A ‘Sky’, Ausilio ha parlato delle possibili manovre in entrata: “Sarà un mercato particolare ma stranamente con prezzi alti, in generale sono aumentati – ha detto -. Sembra che chiunque abbia paura a fare il primo passo, in questo modo si andrà per le lunghe e i colpi si faranno negli ultimi giorni della sessione estiva. Acquisti? Vogliamo dare un’impronta italiana, abbiamo iniziato con gli acquisti di Sensi, Barella e Bastoni e potremmo continuare su questa strada. Tonali il prossimo? Ha le qualità per giocare nell’Inter, bisogna vedere il prezzo…”

Ausilio: ”Esercitata opzione per Young”

”Werner? Gran giocatore ma non verrà, conosciamo tutte le motivazioni per cui dare questa risposta. Cunha? Ci interessa, lo stiamo seguendo. Vidal? In questo momento non è un’opportunità, la nostra priorità è far crescere Barella e Sensi e permettere ad Eriksen di ambientarsi al meglio. I giocatori in prestito? Per Moses abbiamo in programma un incontro con il Chelsea, mentre per quanto riguarda Young abbiamo esercitato l’opzione” ha concluso.

