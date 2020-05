Calciomercato Inter, idea scambio shock | La risposta dei nerazzurri

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su una possibile clamorosa proposta di scambio che potrebbe pervenire alla dirigenza nerazzurra

Ieri Piero Ausilio ha confermato quanto in sostanza è stato detto da Interlive.it lo scorso 29 aprile, ovvero che l’Inter è disposta ad accettare meno dei 20 milioni pattuiti l’estate scorsa per la cessione a titolo definitivo del cartellino di Ivan Perisic. L’opzione di riscatto in favore del Bayern è scaduta il 17 maggio, ma come svelato dal Ds nerazzurro “è stato concesso del tempo ulteriore al club tedescho visto che abbiamo ottimi rapporti. C’è un gentlemen agreement che dà la possibilità a loro di ridiscutere del riscatto più avanti”.

Calciomercato Inter, Hernandez sul tavolo per il big di Conte: i dettagli

Di ieri è anche la clamorosa notizia secondo cui, nei colloqui per il riscatto di Perisic, i bavaresi abbiano ‘offerto’ ai dirigenti interisti il cartellino di Lucas Hernandez. L’indiscrezione è stato presto smentita, ma a quanto ci risulta il Bayern Monaco è davvero pronto a disfarsi del calciatore francese (fratello del terzino del Milan) pagato uno sproposito l’estate passata – 80 milioni di euro, il prezzo della clausola presente nel suo contratto con l’Atletico – e a dir poco deludente complice soprattutto il grave infortunio alla caviglia che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo. Dato che è pronto a cederlo, non è escluso che possa averlo davvero proposto o che possa farlo nelle prossime settimane.

L’idea del Bayern potrebbe pure essere quella di uno scambio alla pari con Skriniar, nel mirino da tempo. Va detto, però, che l’Inter risponderebbe senz’altro con un due di picche, anche perché Hernandez ha un ingaggio da ben 10 milioni di euro a stagione.

