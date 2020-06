Calciomercato Inter, rispunta David | Ma è vicino alla Premier

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Jonathan David giovane e talentuoso attaccante canadese nel mirino del club nerazzurro

Come ha confermato Ausilio, l’Inter è disponibile a privarsi di Lautaro Martinez solo dietro il pagamento della clausola fissata a 111 milioni di euro. Tuttavia, come scritto da Interlive.it lo scorso 1° aprile, il club nerazzurro potrebbe abbassare le pretese accettando l’inserimento nell’affare di una o più contropartite qualora non intravedesse spiragli per il rinnovo con adeguamento del contratto. In sostanza se l’argentino uscisse del tutto allo scoperto annunciando la sua volontà di trasferirsi al Barcellona. Con il quale avrebbe già raggiunto un accordo totale sulla base di un quinquennale da 10 milioni a stagione.

Calciomercato Inter, David al posto di Lautaro. Ma dalla Spagna…

Non è un caso che i dirigenti interisti si stiano già muovendo per la sua eventuale sostituzione. A tal proposito, stamane il ‘Corriere dello Sport’ rilancia la candidatura di Jonathan David. Parliamo di un classe 2000 naturalizzato canadese che in questa stagione, con la maglia del Gent nel quale è approdato due anni fa, ha totalizzato 23 gol e 10 assist. Il ragazzo può ricoprire almeno tre ruoli, dal trequartista alla prima fino alla seconda punta. Va detto, però, che indiscrezioni di calciomercato di queste ore lo danno prossimo al trasferimento in Premier League.

Nello specifico, secondo ‘todofichajes’, David starebbe per passare al Newcastle che a breve potrebbe cambiare proprietà passando nelle mani del fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Per il portale spagnolo la trattativa tra i ‘Magpies’ e la società belga sarebbe sulla buona strada e l’intesa finale potrebbe trovarsi sui 35 milioni di euro.

