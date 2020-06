Calciomercato Inter, svolta inattesa per Lautaro | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Lautaro Martinez e sulla svolta che può arrivare fronte Barcellona a proposito della clausola

Lautaro ha probabilmente una voglia matta di trasferirsi al Barcellona. In Spagna ma anche qui in Italia sono certi che abbia già trovato un accordo totale coi blaugrana sulla base di un quinquennale da 10 milioni di euro netti a stagione. Fino a ieri, però, è stato detto e scritto che il club blaugrana non ha per nulla intenzione di pagare la clausola da 111 milioni di euro, ‘condizione’ invece iposta dall’Inter per la partenza dell’argentino come svelato da Interlive.it lo scorso 1° aprile e confermato poi dal Ds Ausilio.

Calciomercato Inter, Lautaro con la clausola: il Barcellona spiazza tutti!

Stando alle indiscrezioni di calciomercato rivelate stamane da ‘La Repubblica’, a breve il Barça potrebbe invece ‘accontentare’ i nerazzurri pagando appunto l’intera clausola presente nel contratto di Lautaro grazie al sostegno di un fondo di investimento. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Con questo ‘aiuto’ esterno, la società catalana potrebbe posticipare quelle cessioni fondamentali per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario e al contempo mettere le mani sull’attaccante senza che Suning possa opporsi al suo addio.

