Radja Nainggolan dovrebbe fare ritorno all’Inter al termine del prestito al Cagliari. Il belga però potrebbe anche entrare in uno scambio con la Roma

Radja Nainggolan ha saputo rilanciarsi con la maglia del Cagliari, tanto da far ponderare ad Antonio Conte anche l’idea di dargli una nuova chance in nerazzurro in vista del prossimo anno. Negli ultimi giorni si è infatti parlato molto del futuro del centrocampista belga che risulterebbe il rinforzo low cost della compagine nerazzurra qualora si decidesse di puntare nuovamente su di lui. Eppure c’è chi come il presidente del Brescia, Massimo Cellino, è sicuro di rivedere Nainggolan con la maglia della Roma visto il suo rapporto con la piazza giallorossa. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, incertezza Nainggolan: scambio con Florenzi

Il ritorno di Nainggolan a Milano appare ormai scontato, viste le difficoltà del Cagliari nel trattenerlo in Sardegna. A quel punto andrà decisa la prossima tappa del belga che potrebbe davvero tornare sui suoi passi per rientrare a Roma. Proprio con i giallorossi potrebbe quindi nascere la giusta chance per imbastire una maxi operazione di calciomercato con il belga in prima linea.

Anche la società capitolina avrà infatti presto una grana da risolvere, legata al rientro da Valencia di Alessandro Florenzi. Il calciatore piace molto a Conte che potrebbe facilmente impiegarlo nel suo 3-5-2 da esterno a tutta fascia. L’Inter nel caso imbastirebbe uno scambio con Nainggolan sulla base di prestiti onerosi con diritto di riscatto. Il belga potrebbe tornare in giallorosso per 3 milioni più 11 per il riscatto definitivo, mentre Florenzi per il percorso opposto costerebbe sui 4 milioni per il prestito e 8 per restare in nerazzurro. Per facilitare il tutto ci potrebbe essere anche una leggera riduzione di ingaggio da parte dell’ormai ex Cagliari.

