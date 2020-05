Ritorna Nainggolan, il belga spera nel clamoroso reintegro

Icardi e Perisic no, Nainggolan si: sono queste le ultimissime in casa nerazzurra che potrebbero portare a clamorose novità. Da giorni si parla di un possibile ritorno del belga a Milano e come scrive ‘Tuttosport’ ciò potrebbe avvenire in estate: se Marotta non dovesse riuscire a comprare Vidal, Conte spingerebbe per il suo ritorno anche in virtù delle evidenti difficoltà dell’Inter di cederlo al giusto prezzo. Accostato alla Fiorentina per Castrovilli, il belga potrebbe tornare – a sorpresa – tra i ranghi nerazzurri.

