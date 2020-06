Calciomercato Inter, accordo raggiunto: firma in settimana

Marotta e Ausilio sempre al lavoro in ottica calciomercato Inter. Raggiunto l’accordo, in settimana sarà ufficiale la firma di Agoume sul rinnovo.

Quello dell’Inter è uno dei settori giovanili più importanti di tutta Europa. Da anni il club nerazzurro primeggia a livello di Primavera e delle varie formazioni Under grazie al lavoro fatto dal DS Ausilio, dall’AD Marotta ed il resto della squadra mercato nerazzurra. In tale ottica, come riportato dal sito ‘tmw’, sarebbe stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2024 del 18enne centrocampista francese di origini camerunese Lucien Agoume che mister Conte ha già fatto esordire in Serie A. Questa settimana dovrebbe essere apposta la firma ed arrivare l’ufficialità del nuovo accordo.

