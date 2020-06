Moratti: “Inter ha buon futuro con Suning”. Parole forti su Tonali e Lautaro

Le ultime news Inter registrano le dichiarazioni di Massimo Moratti sul gruppo Suning e sul calciomercato da Tonali a Lautaro Martinez.

Ci siamo quasi. Poco più di una decina di giorni e poi il calcio italiano riprenderà la stagione 2019-20, dapprima con le semifinali di ritorno di Coppa Italia e poi con i recuperi e le ultime dodici giornate del campionato di Serie A. Più di tre mesi di stop per l’emergenza coronavirus che rischia di avere gravi conseguenze non soltanto nel breve periodo con il rischio infortuni per i calciatori e gli stadi vuoti. Ma anche in prospettiva futura, con i club che dovranno fronteggiare la crisi economica. L’Inter però è in buone mani come ribadisce l’ex presidente Massimo Moratti a ‘Sport Mediaset’: “Tutto è stato sparigliato a causa della situazione attuale, ma penso che la volontà e le potenzialità del gruppo Suning restino solide: l’Inter avrà un buon futuro”.

Calciomercato Inter, da Tonali a Lautaro: i consigli di Moratti

L’ex patron nerazzurro non risparmia qualche consiglio in tema di calciomercato. L’Inter sembra voler puntare forte su Sandro Tonali del Brescia, per il quale si prospetta un duello con la Juventus: “E’ un grande centrocampista – certifica Moratti – Adesso però bisogna vedere come andrà Eriksen“. Idee chiare anche su Lautaro Martinez, corteggiatissimo dal Barcellona: “Non puoi frenare qualcuno che ha l’idea di esprimersi anche da un’altra parte… Quello lo metterebbe in condizione di restare malvolentieri o comunque con una spinta diversa”.

Attraverso il Ds Ausilio, l’Inter ha ribadito di non voler cedere Lautaro a meno che non venga pagata la clausola di rescissione, ma se davvero il ‘Toro’ avesse già un accordo con il Barcellona, potrebbe essere costretta a trattare.

