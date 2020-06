Joao Mario verso il rinnovo del prestito: il Lokomotiv spinge per il si

Ceduto Icardi, l’Inter spera di piazzare anche gli altri esuberi che non rientrano nei piani di Conte. Se Perisic è prossimo a rimanere al Bayern Monaco, anche Joao Mario potrebbe rimanere in prestito al Lokomotiv Mosca. Secondo il portale russo ‘Metaratings’, la società avrebbe già contattato i nerazzurri per estendere il prestito fino alla fine del campionato. Al momento non sembrano intenzionati a riscattarlo per i 18 milioni chiesti dai nerazzurri, cifra considerata minima per non creare minusvalenze a bilancio. Il Lokomotiv, però, spinge solo per questa soluzione e con ogni probabilità lo rispedirà a Milano. A Marotta il compito di trovargli una nuova sistemazione.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro