L’esterno arriva dalla Spagna: ecco Arias dell’Atletico Madrid

L’Inter potrebbe mettere le mani su Santiago Arias, terzino colombiano classe ’92 che i ‘colchoneros’ sono pronti a vendere vista la folta concorrenza in quel ruolo. Simeone vuole puntare su Trippier e Vrsaljko, dando il via libera alla cessione del sud americano che può tornare in auge per la Serie A. Secondo ‘AS’, Napoli e Inter potrebbero tornare in corsa per prenderlo a titolo definitivo. Il prezzo fissato dall’Atletico è di ben 11 milioni di euro, ossia la cifra investita due stagioni fa per prenderlo. Per i due club italiani potrebbe essere un’occasione.

