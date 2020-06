Calciomercato Inter, no di Cavani a mega contratto | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Edinson Cavani grande desiderio di Antonio Conte per rinforzare l’attacco nerazzurro

L’Inter attende una risposta da Edinson Cavani. La proposta dei nerazzurri, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe di circa 7,5-8 milioni di euro a stagione più bonus. In sostanza Marotta offre al bomber uruguagio in scadenza col Psg lo stesso contratto di Lukaku ed Eriksen, allo stato attuale i due giocatori più pagati della rosa. Conte vuole e spinge per l’ingaggio del ‘Matador’, il quale si è però preso del tempo per decidere il suo futuro. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ l’ex Napoli punta comunque a restare nel calcio che conta in vista del Mondiale in Qatar, per questo ha già respinto club arabi che gli avrebbero garantito lo stesso stipendio (14-15 milioni di euro) che percepisce a Parigi. Per il classe ’87 è sfida con il Newcastle e soprattuto l’Atletico Madrid di Simeone.

