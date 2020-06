Calciomercato, Icardi-Juve non è finita | L’idea shock del Psg

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano di nuovo su Mauro Icardi che domenica è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Paris Saint-Germain

Da due giorni Mauro Icardi è a tutti gli effetti un giocatore del Paris Saint-Germain. L’Inter lo ha salutato con uno scarno comunicato incassando dalla sua cessione a titolo definitivo 50 milioni di euro a cui vanno aggiunti 8 di bonus più o meno facilmente raggiungibili. Alla fine è stato un buon affare per entrambi i club: per i nerazzurri perché liberatisi del tutto di un giocatore ingombrante, usando un eufemismo ricevendo per il cartellino comunque una buona somma considerata la crisi legata al covid-19; per i parigini perché hanno risparmiato un bel po’ rispetto ai 70 milioni pattuiti l’estate scorsa mettendo le mani su – nonostante tutto – uno dei migliori finalizzatori d’Europa.

Nell’accordo di cessione è stata inserita una clausola ribattezzata anti-Juventus, che in pratica obbligherebbe il PSG a versare altri 15 milioni di euro nelle casse dell’Inter qualora rivendesse l’argentino in Italia. Questa clausola ha validità di un anno, ma a quanto pare non spaventa più di tanto la società dell’emiro. La quale, come scrive stamane ‘Tuttosport’, potrebbe pensare di offrire il bomber di Rosario proprio ai bianconeri in cambio di Paulo Dybala. Il Ds dei transalpini Leonardo è un grandissimo estimatore del numero 10 juventino e non è escluso che possa provarci sia con una offerta cash – però in tal caso la Juve vorrebbe non meno di 100 milioni – che appunto con una proposta di scambio con l’ex capitano nerazzurro, ‘pallino’ da sempre di Maurizio Sarri. Lo scambio farebbe felici entrambe le società, anche in chiave plusvalenza. Molto meno Marotta…

