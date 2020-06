Smentito Ausilio: Werner cambia decisione, può arrivare

Smentito Ausilio: Werner cambia decisione, il tedesco può dire si

La cessione di Lautaro Martinez potrebbe avere risvolti inaspettati in casa nerazzurra. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il nome di Werner potrebbe tornare in auge nonostante Ausilio abbia dichiarato che non ci siano le condizioni per prenderlo. Il tedesco, che evidentemente aveva puntato anche il Barcellona, potrebbe riconsiderare l’ipotesi di poter sbarcare in Italia. La rosea sostiene che Werner e la compagna ritengono Milano un buon posto per vivere e per lavorare, dunque viene smentito il ds il quale aveva fatto intendere che a Werner non interessava la piazza nerazzurra. Il Liverpool resta sempre favorito ma l’Inter torna clamorosamente in corsa.

