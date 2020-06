Aubameyang a zero: Marotta ha deciso, assalto al gabonese

Aubameyang a zero: Marotta ha intenzione di prendere l’ex Milan a condizioni favorevoli. Cavani resiste per l’immediato

Aubameyang a zero: Marotta ha deciso

Per la sostituzione di Lautaro l’Inter sembra avere le idee molto chiare: per l’immediato Cavani, per il futuro Aubameyang. Se per l’uruguaiano le trattative sono partite da poco, il discorso per il gabonese è senz’altro più avanzato ma con una prospettiva a lungo termine. Secondo il ‘The Sun’, i ‘Gunners’ hanno comunicato che lo terranno fino alla scadenza del contratto, dunque Marotta è pronto a giocare d’anticipo e chiudere ogni discorso per l’estate del 2021. L’ex Dortmund avrebbe un ruolo da protagonista e si alternerebbe senza problemi tra Lukaku e l’ipotesi Cavani, essendo perfetto per giocare in coppia con entrambi. Se dovesse arrivare subito Cavani, l’acquisizione del cartellino di Aubameyang tra un anno sarebbe legittimato anche dal pesantissimo ingaggio dell’attaccante, dettaglio da non trascurare e che imporrebbe all’Inter di fare un ulteriore sacrificio solamente tra un anno, visto che attualmente dovrà trovare un accordo simile con l’ex Napoli.

