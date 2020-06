Calciomercato, ‘bomba’ dalla Spagna | Infelice all’Inter, vuole il Real

Le ultime di calciomercato Inter tornano ad occuparsi di Eriksen e del suo possibile futuro non in nerazzurro nonostante il fresco approdo a Milano

Le ultime indiscrezioni da Appiano Gentile danno Conte al lavoro per il cambio di modulo, dal 3-5-2 al 3-4-1-2. Ovvero per uno schema in grado di valorizzare meglio Eriksen, il colpo dello scorso calciomercato di gennaio che fino allo stop causa emergenza covid-19 ha reso al di sotto delle aspettative. Probabilmente anche perché impiegato in un ruolo – quello di mezz’ala – poco se non per nulla consono alle sue caratteristiche.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Eriksen punta il Real!

Insomma Conte vuole o perlomeno pare intenzionato a mettere finalmente l’ex Tottenham al centro del suo progetto. E questa è/sarebbe senz’altro una grande notizia, anche perché in Spagna insistono nel dire che Eriksen è infelice in nerazzurro e proprio per questo pronto ad andarsene già nella prossima sessione di mercato. ‘Don Balon’ va anche oltre dicendo che il classe ’92 danese spera vivamente di trasferirsi al Real Madrid che ha sfiorato già a gennaio, prima comunque che Marotta affondasse il colpo raggiungendo l’accordo per un contratto fino al giugno 2024 da 10 milioni di euro a stagione bonus compresi.

Il club presieduto da Florentino Perez potrebbe ripensarci in maniera concreta qualora Modric dovesse andar via, il 28enne è infatti ritenuto una sorta di erede del centrocampista croato corteggiato da Ausilio due estati fa. Comunque l’Inter non è certo disposta a privarsi del suo top player, ma se il rapporto con Conte stentasse ancora a decollare spingendo lo stesso calciatore a chiedere la cessione, ecco che la società targata Suning potrebbe aprire alla partenza, seppur per una cifra importante. Vista la crisi legata al coronavirus, diciamo per non meno di 50 milioni di euro…

