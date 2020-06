Calciomercato Inter, erede a sorpresa | Bomber da 30 gol!

Potrebbe arrivare dalla Serie A il ‘Mister X’ dell’Inter per il reparto offensivo in caso di cessione al Barcellona di Lautaro Martinez

Al netto della prossima ripresa del campionato, si prospetta una corposa rivoluzione in casa Inter alla riapertura del prossimo calciomercato. Occhi puntati sull’attacco dove dovrebbero esserci i movimenti più importanti, quasi tutti inevitabilmente legati all’eventuale cessione di Lautaro Martinez. Dopo la cessione di Icardi potrebbe infatti presto dare l’addio anche il ‘Toro’ che è sempre nel mirino del Barcellona di Leo Messi, il quale non si arrende nonostante le molteplici difficoltà. In caso di cessione onerosa al Barça bisognerà trovare un sostituto all’altezza e in tal senso sono già circolati diversi nomi: da Aubameyang a Werner passando per Cavani. L’ultimo suggestione porta dritti al capocannoniere della Serie A. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, via Lautaro per Immobile: suggestione per l’attacco

Con l’eventuale cessione di Lautaro, Marotta si ritroverebbe in mano un corposo tesoretto da spendere per rimpolpare l’attacco di Conte. In tal senso nelle ultime ore, il nome che ha iniziato a circolare intorno ai nerazzurri è quello del capocannoniere Ciro Immobile. Stando alle parole del giornalista Santini a ‘7 Gold’, il club di Suning avrebbe individuato nel centravanti della Lazio il bomber perfetto da regalare al tecnico salentino. “E’ lui il Mister X dell’Inter”, ha detto in diretta Santini.

Il centravanti di Simone Inzaghi porterebbe in dote forza fisica, atletismo, esperienza e soprattutto tanti gol: ben 30 quelli realizzati fin qui in stagione in 33 apparizioni tra coppe e campionato. Immobile è stato inoltre monitorato nelle scorse settimane anche dal Napoli di De Laurentiis ma non sarà chiaramente semplice convincere la Lazio a cederlo. Lotito infatti vende a caro prezzo i suoi gioielli e non chiederebbe meno di 60 milioni per privarsi del proprio attaccante principe.

