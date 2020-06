Calciomercato Inter, assalto a Lautaro | Offerta boom dalla Spagna

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez col quale avrebbe già raggiunto un accordo totale. All’Inter avrebbe ora proposto uno scambio ‘due per uno’

In Spagna ribadisono, il Barcellona ha raggiunto un accordo totale con Lautaro Martinez. Le cifre che rivela ‘Sport’ sono a dir poco clamorose: contratto di cinque anni da 12 milioni di euro a stagione più bonus, al lordo fanno circa 88 milioni. Per il quotidiano catalano i blaugrana e l’Inter sono ‘condannati’ a trovare una intesa per quanto riguarda ovviamente il cartellino. Fin qui i nerazzurri hanno detto no a tutte le proposte, ponendo come ‘condizione’ per la partenza dell’ex Racing il pagamento dell’intera clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro e valevole fino ai primi giorni di luglio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, apertura dalla Capitale | “Analizzeremo le offerte”

Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona a costo zero: due ‘scarti’ in cambio

Stando alle indiscrezioni di calciomercato di ‘Don Balon’, ora il Barça è pronto a tornare all’assalto con una proposta che – secondo lo stesso portale spagnolo – potrebbe strappare l’ok della società targata Suning. Nello specifico una proposta di scambio Lautaro per Ousmane Dembele e l’ex Philippe Coutinho, di ritorno in Catalogna visto che il Bayern Monaco ha già ufficializzato che non eserciterà il diritto di riscatto. In sostanza il Barcellona tenta di mettere le mani su Lautaro, che da mesi viene ‘sponsorizzato’ da Messi, senza tirare fuori un soldo, a ‘costo zero’ togliendosi di dosso due ingaggi pesanti come quelli del francese e del brasiliano, proposti vanamente già ad altre società. A meno di colpi di scena anche questa offerta, sempre se confermata, verrà rispedita al mittente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Nainggolan torna alla Roma con lo scambio

Per l’eredità di Lautaro sono in crescita le quotazioni di Lacazette dell’Arsenal. Per strapparlo ai ‘Gunners’ Marotta potrebbe offrire sui 28 milioni di euro cash più il cartellino di Vecino, accostato in questi giorni al club inglese, valutato intorno ai 20.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato | Rinnovo e addio Inter: le ultime VIDEO