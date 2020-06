Lautaro-Barcellona, Moratti: “Ecco con chi lo scambierei”

Le ultime di calciomercato Inter si soffermano sulle dichiarazioni rilasciate dall’ex patron nerazzurro Massimo Moratti tra Lautaro Martinez e il sogno Messi

Ai microfoni di ‘Cadena Ser Catalunya’ Massimo Moratti è tornato a esprimersi su Lautaro Martinez, che anche oggi in Spagna danno per certo al Barcellona a partire della prossima stagione. “L’intenzione dell’Inter è quella di trattenerlo – le parole dell’ex patron nerazzurro – Parliamo sicuramente di un giocatore con grande potenziale e a suo agio a Milano, però è chiaro che alla fine tutto dipenderà dalla volontà del ragazzo. La possibilità di poter giocare al fianco di Messi può rivelarsi una grande spinta per qualsiasi calciatore con ambizioni importanti”. I blaugrana puntano a inserire delle contropartite nell’operazione con l’Inter. A proposito dell’eventuale pedina di scambio, tra il serio e il faceto Moratti ha detto che “c’è un certo Messi che non è male…”

