Passi avanti per Musso: l’Udinese ha deciso di venderlo

Passi avanti per Musso: l’Udinese starebbe sondando il mercato per cercare un potenziale sostituto del numero 1

Juan Musso potrebbe trasferirsi a Milano per diventare il sostituto di Samir Handanovic in futuro. Il portiere dell’Udinese è uno dei potenziali candidati per diventare il nuovo titolare dell’Inter nei prossimi anni. Il 26enne argentino è pronto per un top club e l’Udinese ha deciso di venderlo al miglior offerente solo quando avrà trovato un sostituto all’altezza. Al momento le trattative in entrata e in uscita sono in stallo, ma secondo ‘Tyc Sport’ i Pozzo vorrebbero il portiere del Boca Juniors Agustin Rossi, valutato circa 5 milioni di euro.

