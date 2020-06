Sfuma Longstaff: l’Udinese anticipa i nerazzurri, le ultime

Sfuma Longstaff: l’Udinese anticipa i nerazzurri, il centrocampista del Newcastle può sbarcare in Italia molto presto. Le ultime

Sfuma Longstaff: l’Udinese anticipa i nerazzurri

E’ stato accostato all’Inter alcuni mesi fa ma il futuro di Matthew Longstaff sembra essere comunque in Italia. Il centrocampista inglese classe 2000, per il quale si era addirittura parlato di un derby milanese per averlo, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e avrebbe ricevuto un’offerta importante dall’Udinese. Lo rivela ‘SkySports’, secondo cui gli sarebbe stato proposto un quinquennale da circa 800mila euro a stagione.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro