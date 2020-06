Calciomercato Inter, Vecino verso la Spagna | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Matias Vecino. Indiscrezioni danno il centrocampista uruguagio sempre più in direzione Liga

L’Inter sarà la terza squadra italiana a tornare in campo dopo lo stop causa emergenza coronavirus. Probabilmente il 13 giugno, all’indomani di Juventus-Milan, la squadra di Antonio Conte affronterà il Napoli allo stadio ‘San Paolo’ nel match valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Secondo ‘Tuttosport’ l’unico nerazzurro in forte dubbio per la sfida con gli azzurri di Gattuso è Matias Vecino. Il centrocampista uruguagio è ancora alle prese con un fastidio al ginocchio. Il tecnico interista dovrebbe invece recuperare gli altri acciaccati: Godin, Bastoni, D’Ambrosio e Stefan de Vrij.

Calciomercato Inter, Valencia in pole per Vecino: ipotesi scambio

Tornando a Vecino, il cui rapporto con Conte sarebbe tutt’altro che idilliaco, continuano ad impazzare le voci riguardo la sua possibile per non dire certa partenza nella prossima sessione di calciomercato. Al momento sembra essere in pole il Valencia, col quale non a caso il suo agente Lucci vanta ottimi rapporti. Stando alle ultime indiscrezioni del portale spagnolo ‘todofichajes’, a breve il club di Peter Lim presenterà una proposta ufficiale per l’ex Fiorentina che Marotta valuta sui 17-20 milioni di euro. Non da escludere, però, una offerta di scambio con qualche giocatore che evidentemente non rientra nei piani futuri. Per Vecino sono più che valide pure la piste che conducono allo stesso Napoli e in Premier League, nello specifico a Everton e Arsenal. Ai ‘Gunners’ potrebbe venir proposto per Lacazette o Aubameyang. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

