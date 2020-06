Calciomercato Inter, irrompe il Real Madrid | Prezzo shock

Dopo aver perso Werner in direzione Chelsea, l’Inter potrebbe dover rinunciare anche ad un altro candidato per il dopo Lautaro

Caccia aperta ad un nuovo attaccante. La dirigenza dell’Inter continua a monitorare il mercato dei centravanti in vista della possibile cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. Il club blaugrana si fa sempre più insistente e non è da escludere che alla lunga riesca davvero a strappare l’argentino alla squadra di Antonio Conte. Per questo motivo Marotta e soci mantengono alta la guardia passando al vaglio diversi profili per la sua eventuale sostituzione. Dall’elenco bisogna già depennare Timo Werner, promesso sposo del Chelsea. Dopo il tedesco però l’Inter rischia di dover dire addio anche a Pierre Emerick Aubameyang. l’

Calciomercato Inter, rischio Aubameyang: c’è anche il Real Madrid

Nelle scorse settimane si era parlato con insistenza di un possibile interessamento dell’Inter per Aubameyang. Ora però le cose si complicano come sottolineato da ‘Don Diario’ che mette in luce la forte attenzione da parte del Real Madrid nei confronti del bomber del Gabon, che ha più volte ribadito in passato di voler mantenere una promessa fatta al nonno che lo avrebbe voluto vedere tra le fila dei ‘blancos’.

Ad alimentare il tutto anche il prezzo di saldo con cui Aubameyang potrebbe salutare l’Arsenal. Il ‘Daily Telegraph’ sostiene infatti che l’ex Dortmund potrebbe lasciare Londra con 22 milioni di euro vista anche la scadenza contrattuale fissata per il 2021. Una soluzione allettante che potrebbe portare il Real a sprintare sul gabonese che sarebbe utile sia come attaccante centrale che come esterno offensivo, ripercorrendo gli albori della sua carriera.

