Calciomercato Inter, colpo per la fascia | Scambio in Serie A!

Radja Nainggolan al termine della stagione farà ritorno all’Inter per poi stabilire le prossime mosse. Su di lui l’Atalanta che osserva anche un altro nerazzurro. Idea di scambio

Centrocampo in fermento per l’Inter che al termine della stagione accoglierà nuovamente a Milano Radja Nainggolan, centrocampista belga in prestito al Cagliari. L’ex romanista, accostato anche ad un ritorno a Roma, potrebbe cambiare immediatamente aria. Secondo quanto rivelato da ‘Sportmediaset’ l’Atalanta sogna il grande colpo per la mediana dopo averlo già studiato nel corso della passata stagione prima della decisione del ragazzo di tornare in Sardegna. L’ostacolo principale relativo al ‘Ninja’ è l’ingaggio da 4 milioni di euro, senza contare che Antonio Conte potrebbe anche decidere di valutarne una nuova chance in nerazzurro. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Nainggolan-Roma | Spunta lo scambio

Calciomercato Inter, non solo Nainggolan: nel mirino Gagliardini, pronto lo scambio

Non solo Nainggolan, Gasperini pensa anche al ritorno di Roberto Gagliardini a Bergamo, come evidenziato da ‘Sportmediaset’. Il centrocampista italiano è infatti esploso con la maglia dell’Atalanta e non è da escludere che possa rientrare proprio alla sua ex squadra. Su questa base la dirigenza dell’Inter potrebbe cogliere la palla al balzo per attuare una controproposta mettendo sul piatto 22 milioni più il cartellino di Gagliardini per arrivare a Gosens, esterno di centrocampo perfetto per lo scacchiere di Conte e già da un bel po’ concretamente nel mirino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | 10 milioni per il vice Lukaku

A rendere possibile l’affare ci sono inoltre gli ottimi rapporti tra la famiglia Percassi e quella Zhang, che potrebbero dunque intavolare il giusto accordo per la felicità di tutte le parti in causa. Gosens è reduce da un’annata strepitosa condita anche da 7 reti e 5 assist in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, maxi affare per Zaniolo | Cash e scambio inedito