Calciomercato Inter, tutto su Tonali | Ecco l’offerta al Brescia

Sandro Tonali è il prescelto dall’Inter per rinforzare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte. I nerazzurri avrebbero già un accordo col ragazzo

Tutto su Tonali. Beppe Marotta prova ad affondare il colpo per gioiello del Brescia, forte a quanto pare dell’accordo già raggiunto con lui e il suo entourage – capitanato dall’avvocato nonché amico Bozzo – sulla base di un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Nerazzurri avanti dunque sulla Juventus. L’Ad nerazzurro sta cercando di portare a termine l’operazione ‘alla Barella’, ovvero con un prestito oneroso più obbligo di riscatto. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sostituto Lautaro | Spunta un nome low cost

Calciomercato Inter, 40 milioni più bonus per Tonali

Stando a ‘Sport Mediaset’, l’offerta nel dettaglio della società di Suning prevede un prestito appunto oneroso fissato a 5 milioni di euro più l’obbligo di acquisto da 35 milioni con l’aggiunta di bonus che farebbero elevare la cifra fino ai fatidici 50 milioni che chiede Massimo Cellino. Possibile il coinvolgimento nell’affare di almeno una contropartita tecnica. Stiamo parlando di un investimento importante (circa 65 milioni tra cartellino e ingaggio al lordo) per quello che però ad oggi è senz’altro il più grande talento del calcio italiano, che Conte potrebbe utilizzarlo sia come mezz’ala che come sostituto di Marcelo Brozovic.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, irrompe il Real Madrid | Prezzo shock

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | 10 milioni per il vice Lukaku