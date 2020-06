Decisione Castrovilli: 50 milioni in arrivo per la Fiorentina

Gaetano Castrovilli continua ad avere molto mercato in Italia e all’estero. Il centrocampista classe ’97, rivelazione della Fiorentina, secondo il ‘Messaggero’ sarebbe nel mirino anche del Liverpool e del Manchester United. Commisso è pronto a lasciarlo andare per circa 50 milioni di euro, un investimento importante per un giovane dalle potenzialità importanti. Ad ogni modo, l’entourage del giocatore e la Fiorentina, almeno per il momento, sembrano concordi a continuare insieme a meno di clamorosi stravolgimenti dettati da offerte da capogiro. L’Inter resta in attesa di capire il da farsi.

