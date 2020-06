Inserimento della Juventus: pericolo bianconero per Kumbulla

Inserimento della Juventus: pericolo bianconero per Kumbulla

L’Inter dovrà guardarsi le spalle dalle Juventus per il difensore del Verona Kumbulla. Dopo il testa a testa per Kulusevski, Marotta e Paratici si sfideranno nuovamente per il giovane difensore centrale, valutato 30 milioni di euro. Al Verona sono stati proposti diversi giocatori per abbassare la quotazione, stesso discorso avanzato anche dal Napoli che in questo momento sembra comunque indietro. Il difensore classe 2000 piace molto anche alla Lazio e non è escluso che alla lunga prevalga la possibilità di prenderlo attraverso un’asta al rialzo.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro