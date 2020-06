Borja Valero: al termine della stagione sogna di tornare a Firenze

Inter, il centrocampista Borja Valero al termine della stagione lascerà il club nerazzurro. Come ha spiegato il suo agente Alejandro Camano il giocatore vorrebbe rimanere in Italia e magari tornare a Firenze

INTER BORJA VALERO AGGIORNAMENTO/ Beppe Marotta e Piero Ausilio, sembra abbiano le idee chiare per quanto riguarda il futuro centrocampo nerazzurro. Innanzitutto punteranno sul riscatto di Stefano Sensi, quindi sulla conferma di Barella e Brozovic e infine cercheranno di acquistare Sandro Tonali. Per quanto riguarda Matias Vecino e Roberto Gagliardini sono ancora in standby, ma uno dei due potrebbe lasciare il club milanese. Discorso diverso per Borja Valero che, con il contratto in scadenza, lascerà quasi sicuramente l’Inter. Il centrocampista in questa stagione che si deve ancora concludere, ha uno score di 15 presenze, 1 gol in Coppa Italia contro il Cagliari e 1 gol in campionato contro la Fiorentina. Il tecnico Antonio Conte non lo ha mai considerato una prima scelta, ma ne ha apprezzato la professionalità e infatti il calciatore si è sempre fatto trovare pronto quando è stato utilizzato. Per quanto riguarda il suo futuro l’agente del 35enne spagnolo Alejandro Camano, ha svelato a Radio Kiss Kiss le sue intenzioni. Queste le sue parole: “​Vuole chiudere la carriera in Italia e non ha mai pensato di tornare in Spagna“. Naturalmente il suo sogno sarebbe quello di ritornare a Firenze, ma in questo momento la formazione viola ha un esubero di centrocampisti visto che tra le sue fila figurano: Pulgar, Castrovilli, Duncan, Benassi, Agudelo e Badelj, quest’ultimo in prestito dalla Lazio. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sogno Pogba | Scambio e controproposta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | 10 milioni per il vice Lukaku

In ogni caso Borja Valero arriverebbe a parametro 0, quindi un giocatore di esperienza come l’ex Villareal, potrebbe essere utile a parecchie squadre non solo alla Fiorentina. Come ha spiegato Calciomercato.com